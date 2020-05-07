2020-05-07T05:15:21+03:00
Общество

Уникальное оборудование для угольщиков начали делать в Кузбассе

Первой в России по производству такого оборудования стала компания из Ленинска-Кузнецкого
Екатерина РОМАНОВА
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Уникальное оборудование для угольщиков начали делать в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АПКУникальное оборудование для угольщиков начали делать в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АПК
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В Кузбассе начали изготавливать первую в России отечественную технику для безопасного и эффективного складирования угля в небольших пространствах. И если ранее отвалообразователи закупали за рубежом, то теперь будут выпускать в Кузбассе.

Отечественные отвелоообразователи, которые будут выпускать в Ленинске-Кузнецком, ничем не уступают зарубежным аналогам. Губернатор, побывавший на производстве, отметил, что техникумы Кузбасса подготовят нужных специалистов, а регион поможет получить сертификаты на новые машины. В будщем эта техника сможет работать не только в Кузбассе.

- Соберем всех угольщиков страны - сначала в онлайне, а после пандемии здесь, на заводе - и покажем, что здесь производится, какие преимущества у этого оборудования, - сказал Сергей Цивилев.

Также губернатор Кузбасса отметил, что в работе нового производства максимально используются станки, выпущенные в России, а среди сотрудников много молодежи. Впрочем, и люди в возрасте осваивают новые технологии. А это значит, что у нового производства большие перспективы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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