В Новокузнецке благоустроят 68 дворовых территорий

7 Май 2020 2020-05-07T05:57:09+03:00

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В Новокузнецке в 2020 году запланировано благоустроить 68 дворовых территорий. Работы будут проведены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщил глава города Сергей Кузнецов, 30 дворов будет благоустроено в Центральном района, 11 – в Заводском, 14 – в Орджоникидзевском, восемь - в Куи бышевском и пять в Кузнецком.

-В этом году приоритет был отдан придомовым территории, которые были поданы как комплексные заявки. Таких в общей сложности оказалось 10. Самая большая заявка состоит из 8 домов, - отметил градоначальник.

К работам уже приступили восемь подрядных организаций. За их ходом будут следить ответственные специалисты от комитета ЖКХ, а также главы раи онов. Благоустройство дворов должно быть завершено к 28 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU