Приставы помогли кузбассовцу вернуть 200 тысяч долга по зарплате

7 Май 2020 2020-05-07T06:46:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе судебные приставы помогли бывшему сотруднику строительной организации вернуть долг по зарплате. Его сумма составила 200 тысяч рублей.

На исполнение приставам Новокузнецкого межрайонного отдела поступил исполнительный документ о взыскании заработной платы в пользу бывшего сотрудника строительной организации, где он работал на предприятии в должности директора по производству. Мужчине в течение длительного периода не платили зарплату, из-за чего он уволился по собственному желании. При этом бывший работник обратился в суд, который его требования удовлетворил.

-Приставы ознакомили руководителя организации с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области. - Судебным приставом - исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. После чего задолженность была взыскана в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU