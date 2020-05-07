2020-05-07T07:01:35+03:00
Происшествия

28 кузбассовцам отдали мошенникам почти полтора миллиона рублей

Старики пытались защитить своих родных от неприятностей
Екатерина РОМАНОВА
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28 кузбассовцам отдали мошенникам почти полтора миллиона рублей28 кузбассовцам отдали мошенникам почти полтора миллиона рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В попытке защитить родственников сразу 28 кузбассовцев лишились своих сбережений. В общей сложности они отдали мошенникам 1,34 миллиона рублей.

В январе 2019 года два приятеля из Маслянинского района Новосибирской области решили подзаработать. Оба ранее промышляли телефонными мошенничествами и были судимы за это, но и теперь мужчины не стали изменять привычкам. Они приобрели множество сим-карт и банковских карт, которые были оформлены на разных людей, в том числе и родственников. Потом приятели стали звонить на стационарные телефоны кемеровчанам.

Один из мошенников представлялся сыном или внуком, который совершил ДТП или побил кого-то, а теперь находится в полиции. От тюрьмы его, якобы, могут спасти только деньги. Слова «попавшего в беду родственника» подтверждал следователь «Сергей Сергеевич» - второй участник мошенничества.

Родственники были готовы отдать люди суммы, чтобы спасти своих, и отдавали деньги посыльным-кемеровчанам. Те вносили купюры через банкомат на счета заказчиков. Примечательно, что о мошенничестве знали далеко не все «курьеры», но двое из них поняли, что стали звеньями преступной цепочки и и потребовали за свои услуги большие суммы.

- Всего пострадали 28 человек, из которых 27 живут в Кемерово. Сумма ущерба составляла от пяти до 200 тысяч рублей. Всего похищено 1,34 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Прокурор города Кемерово утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд для рассмотрения по существу.

К слову, порядка миллиона рублей преступники не смогли заполучить: несколько потерпевших вовремя поняли, что их пытаются обмануть, а в некоторых случаях сотрудники полиции предотвратили преступление, когда пожилые люди пытались снять деньги в банке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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