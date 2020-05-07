2020-05-07T08:10:03+03:00
Коронавирус Covid-19

6 новых заболевших коронавирусом в Кузбассе зафиксировано 7 мая

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 204 человек
Екатерина РОМАНОВА
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6 новых заболевших коронавирусом в Кузбассе зафиксировано 7 мая6 новых заболевших коронавирусом в Кузбассе зафиксировано 7 маяФото: Мария ЛЕНЦ
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Оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса в Кузбассе опубликовал свежие данные о числе заболевших коронавирусом. На 7 мая зарегистрировано 204 случая заболевания.

По данным оперативного штаба, на 7 мая в Кузбассе зарегистрированы шесть новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, число заболевших опасной инфекцией с момента начала карантина, достигло 204 человек. На утро 7 мая 28 кузбассовцев уже прошли курс лечения и выписаны из стационаров региона. При этом о двух последних случаях выздоровления стало известно 7 мая. Еще четверо кузбассовцев с момента появления первого заболевшего в регионе, скончались. У всех них ранее был диагностирован коронавирус.

В общей сложности в инфекционных стационарах на утро 7 мая находятся 172 человека. Еще 7808 человек - на домашней изоляции, в обсерваторах и медицинских стационарах - все они контактировали с заболевшими или прибыли из других стран и регионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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