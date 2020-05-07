2020-05-07T08:36:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Двое пациентов вылечились от коронавируса в Кузбассе на 7 мая

Их тест показал отрицательный результат
Ирина АВТУШКО
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Двое пациентов вылечились от коронавируса в Кузбассе на 7 маяДвое пациентов вылечились от коронавируса в Кузбассе на 7 маяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кузбассе по состоянию на 7 мая еще двое пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция», выписаны из больницы. Об этом сообщили в оперативном штабе области.

Выписанными оказались пациенты, находившиеся в медучреждениях Междуреченска и Краснобродского. «Таким образом, от коронавируса вылечились уже двадцать восемь человек», - звучит в официальной информации.

Также стало известно, что заболело еще шесть человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса находятся 172 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 7808 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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