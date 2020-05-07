2020-05-07T09:28:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В каких городах обнаружили новых заболевших коронавирусом в Кузбассе

На утро 7 мая выявлено шесть новых случаев заболевания
Екатерина РОМАНОВА
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В каких городах обнаружили новых заболевших коронавирусом в КузбассеВ каких городах обнаружили новых заболевших коронавирусом в КузбассеФото: Иван МАКЕЕВ
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В одном из кузбасских городов стремительно растет число заболевших коронавирусом. Так, только за последние сутки здесь прибавилось четверо заболевших.

По данным оперативного штаба, на утро 7 мая в регионе зафиксировано 204 случая заболевания, причем шесть из них - за последние сутки. Из этих шести заболевших четверо - жители Новокузнецка. По одному новому случаю заболевания оказалось в Калтане и Юрге.

Таким образом, в Новокузнецке сохраняется самое большое количество заболевших в регионе - 70 человек. Следом за ним идет Кемерово с 33 заболевшими и Краснобродский с 30 заболевшими. Чуть меньше пациентов с коронавирусом из Анжеро-Судженска - 18 человек.

На утро 7 мая карта распространения коронавируса в Кузбассе выглядит так:

Новокузнецк - 70 человек, 4 выздоровели, 1 умер;

Кемерово - 33 человека, 11 выздоровели;

Краснобродский - 30 человек, 7 выздоровели, 2 умерли;

Анжеро-Судженск - 18 человек;

Прокопьевск - 6 человек;

Прокопьевский район - 5 человек, 1 выздоровел;

Калтан - 5 человек, 1 умер.

Тяжинский - 4 человека;

Новокузнецкий район - 4 человека;

Осинники - 3 человека;

Междуреченск - 3 человека, 1 выздоровел;

Мыски - 3 человека, 1 выздоровел;

Юрга - 3 человека;

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - 3 человека, 1 выздоровел;

Ленинск-Кузнецкий - 2 человека;

Белово - 2 человека;

Мариинский район - 2 человека, 1 выздоровел;

Полысаево - 2 человека;

Киселевск - 2 человека;

Промышленновский район - 2 человека;

Топки - 1 человек, 1 выздоровел;

Беловский район - 1 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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