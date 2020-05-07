В каких городах обнаружили новых заболевших коронавирусом в Кузбассе
В одном из кузбасских городов стремительно растет число заболевших коронавирусом. Так, только за последние сутки здесь прибавилось четверо заболевших.
По данным оперативного штаба, на утро 7 мая в регионе зафиксировано 204 случая заболевания, причем шесть из них - за последние сутки. Из этих шести заболевших четверо - жители Новокузнецка. По одному новому случаю заболевания оказалось в Калтане и Юрге.
Таким образом, в Новокузнецке сохраняется самое большое количество заболевших в регионе - 70 человек. Следом за ним идет Кемерово с 33 заболевшими и Краснобродский с 30 заболевшими. Чуть меньше пациентов с коронавирусом из Анжеро-Судженска - 18 человек.
На утро 7 мая карта распространения коронавируса в Кузбассе выглядит так:
Новокузнецк - 70 человек, 4 выздоровели, 1 умер;
Кемерово - 33 человека, 11 выздоровели;
Краснобродский - 30 человек, 7 выздоровели, 2 умерли;
Анжеро-Судженск - 18 человек;
Прокопьевск - 6 человек;
Прокопьевский район - 5 человек, 1 выздоровел;
Калтан - 5 человек, 1 умер.
Тяжинский - 4 человека;
Новокузнецкий район - 4 человека;
Осинники - 3 человека;
Междуреченск - 3 человека, 1 выздоровел;
Мыски - 3 человека, 1 выздоровел;
Юрга - 3 человека;
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - 3 человека, 1 выздоровел;
Ленинск-Кузнецкий - 2 человека;
Белово - 2 человека;
Мариинский район - 2 человека, 1 выздоровел;
Полысаево - 2 человека;
Киселевск - 2 человека;
Промышленновский район - 2 человека;
Топки - 1 человек, 1 выздоровел;
Беловский район - 1 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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