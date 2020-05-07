В Кузбассе снизилось число жителей на обязательной изоляции

7 Май 2020 2020-05-07T09:30:04+03:00

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Согласно данным оперативного штаба, на 7 мая в Кузбассе снизилось число людей, находящихся на обязательной изоляции.

Сейчас в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7808 человек. Напомним, что сутками ранее их количество составляло 9503.

Также стало известно, что за прошедшие сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией - четыре в Новокузнецке, по одному в Калтане и Юрге. Таким образом, число заболевших достигло 204. Два пациента по состоянию на 7 мая выписаны из больниц, общее число выздоровевших составило 28 человек. Четверо скончались ранее.

- Всего в регионе медицинскую помощь получают 172 пациента с диагнозом COVID-19, - сообщили в оперштабе. - Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU