Часть денег от строительства комплекса «Кузбасс-арена» пойдет на поддержку пострадавших от коронавируса предприятий

7 Май 2020 2020-05-07T09:32:43+03:00

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По решению областных властей часть денег, предназначенных для строительства комплекса «Кузбасс-арена» в Кемерове будет направлена на поддержку предприятий, пострадавших от коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Кузбасса.

«Министерству финансов Кузбасса перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные Законом Кемеровской области - Кузбасса от 11.12.2019 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию мероприятия «Строительство спортивного комплекса «Кузбасс-арена», на мероприятия по содействию сохранению занятости работников в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в объеме 550 миллионов рублей», - говорится в документе за подписью губернатора.

Субсидия будет предоставляться на возмещение затрат по оплате труда и уплате страховых взносов, на работников, для которых были установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. На нее имеют право компании, работающие в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU