2020-05-07T09:36:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе учебный год в школах продлен до конца мая

Об этом сообщает министерство образования и науки области
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбасс учебный год в школах продлен до конца маяВ Кузбасс учебный год в школах продлен до конца маяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В министерстве образования и науки Кузбасса рассказали, когда у школьников закончится учебный год. Для большинства классов это должно произойти в конце мая.

Так, последний учебный день для обучающихся 1-4-х классов будет 25 мая. Для 5-8-х и 10-х классов - 29 мая (при пятидневной учебной неделе) и 30 мая (при шестидневной учебной неделе). Для 9-х и 11-х классов последним днем учебы рекомендуется сделать 5 июня. Муниципалитетам рекомендовано определить сроки окончания учебного года.

- Напомним, выпускные вечера для учащихся 11-х классов пройдут после получения всех результатов ЕГЭ в августе в традиционном формате, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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