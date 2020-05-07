2020-05-07T09:48:16+03:00
Общество

На майские праздники в Кемерове транспорт будет ходить по расписанию выходного дня

Об этом сообщает пресс-служба УЕЗТУ
Ирина АВТУШКО
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На майские праздники в Кемерове транспорт будет ходить по расписанию выходного дняНа майские праздники в Кемерове транспорт будет ходить по расписанию выходного дняФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В МБУ «Управление единого заказчика транспортных услуг» рассказали о том, как будет ходить транспорт в майские праздники. Он будет работать по расписанию выходного дня.

Так, 6, 7, 8 мая пассажирский транспорт будет работать по расписанию субботнего дня.

9, 10, 11 мая пассажирский транспорт будет работать по расписанию воскресного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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