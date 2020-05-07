2020-05-07T11:32:03+03:00
Общество

Кузбассовец нарушил самоизоляцию ради спиртного

Теперь ему придется заплатить немалый штраф
Екатерина РОМАНОВА
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Ради спиртного кузбассовец нарушил самоизоляцию. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской областиРади спиртного кузбассовец нарушил самоизоляцию. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области
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Один из жителей Калтана решил сходить в магазин за алкоголем. Но именно этот поход в магазин сотрудники полиции расценили как грубое нарушение. Ведь кузбассовец вместо прогулки должен был находиться на самоизоляции.

Во время одного из рейдов сотрудники полиции выявили мужчину. На первый взгляд он не совершил ничего необычного - просто сходил в магазин за спиртным. Однако именно в это время мужчина, согласно выданному ему предписанию, должен был находиться на самоизоляции. Однако он не стал дожидаться ее окончания и покинул свой дом - ради спиртного.

За прогулку, ставшую нарушением режима самоизоляции, в отношении жителя Калтана составили протокол о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

- Собранные материалы были направлены на рассмотрение в суд, который назначил ему в качестве наказания административный штраф в размере 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Полицейские призывают граждан ответственно отнестись к соблюдению временных ограничений. Помните, ситуация с распространением коронавирусной инфекции зависит от каждого из нас. Не подвергайте себя опасности, берегите себя и своих близких.

К слову, профилактические рейды по соблюдению гражданами режима самоизоляции продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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