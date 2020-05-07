2020-05-07T11:36:08+03:00
Общество

В Кемерове 4-летний мальчик ушел гулять и пропал

Малыша заметил возле магазина один из прохожих
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове 4-летний мальчик ушел гулять и пропалВ Кемерове 4-летний мальчик ушел гулять и пропалФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кемерове 4-летний мальчик вышел из дома погулять и пропал. К счастью, малыша без взрослых около одного из магазинов заметил прохожий.

В полицию позвонил 36-летний кемеровчанин и сообщил, что около одного из магазинов малолетний мальчик без присмотра взрослых находится малолетний мальчик. На место была направлена группа немедленного реагирования и инспектор ПДН.

Как выяснилось, ребенок самостоятельно ушел гулять во двор, но в результате оказался за несколько сот метров от дома и заблудился.

- Стражи порядка установили родителей малыша, передали им мальчика и провели профилактическую беседу, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Также в отношении мамы малыша составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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