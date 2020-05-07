2020-05-07T13:19:05+03:00
Происшествия

Обидевшийся на обгон кузбассовец расстрелял чужой автомобиль

Также досталось и окну одной из квартир
Ирина АВТУШКО
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Обидевшийся на обгон кузбассовец расстрелял чужой автомобильОбидевшийся на обгон кузбассовец расстрелял чужой автомобильФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кузбассе 20-летний мужчина обиделся на обгон и несколько раз выстрелил в чужой автомобиль. Также от его действий пострадало окно одной из квартир.

Инцидент произошел в Киселевске в январе этого года. По версии следствия, подозреваемый ехал по улицам города на автомобиле под управлением знакомого. В какой-то момент машину обогнал другой водитель, что очень разозлило мужчину. Когда они догнали обогнавший автомобиль, молодой человек произвел несколько одиночных выстрелов из имеющегося у него сигнального пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами, в разные стороны. При этом попав в машину и стеклопакет одной из квартир.

- Очевидцы вызвали сотрудников полиции, злоумышленник был задержан. Со следствием он сотрудничал, в содеянном раскаялся. По факту незаконного ношения оружия материалы были переданы в органы внутренних дел, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело направлено в суд с ходатайством о назначении киселевчанину штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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