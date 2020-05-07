2020-05-07T12:39:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор Кузбасса рекомендовал изолировать всех приезжающих из Якутии

Это связано со вспышкой коронавируса в республике
Мария КОЛОСОВА
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Роспотребнадзор Кузбасса рекомендовал изолировать всех приезжающих из ЯкутииРоспотребнадзор Кузбасса рекомендовал изолировать всех приезжающих из ЯкутииФото: Олег ЗОЛОТО
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Роспотребнадзор Кузбасса опубликовал новое постановление о дополнительных мерах борьбы с коронавирусом. Документом предписывается отправлять в изоляцию в обсерваторы или медучреждения.

В постановлении говорится, что в России на конец апреля зарегистрировано 462 очага новой коронавирусной инфекции в организованных коллективах.Одна из крупных групповых ситуаций зарегистрирована среди вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии. На указанное месторождение привлекались жители Кузбасса.

В связи с этим документом предписывается обеспечить изоляцию всех лиц, прибывших на территорию Кузбасса всеми видами транспорта из Якутии, и организацию медицинского наблюдения за ними в течение 14 дней в условиях обсерватора (при отсутствии признаков ОРВИ) либо в инфекционном отделении больницы при наличии признаков заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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