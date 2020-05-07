Роспотребнадзор Кузбасса рекомендовал изолировать всех приезжающих из Якутии
Роспотребнадзор Кузбасса опубликовал новое постановление о дополнительных мерах борьбы с коронавирусом. Документом предписывается отправлять в изоляцию в обсерваторы или медучреждения.
В постановлении говорится, что в России на конец апреля зарегистрировано 462 очага новой коронавирусной инфекции в организованных коллективах.Одна из крупных групповых ситуаций зарегистрирована среди вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии. На указанное месторождение привлекались жители Кузбасса.
В связи с этим документом предписывается обеспечить изоляцию всех лиц, прибывших на территорию Кузбасса всеми видами транспорта из Якутии, и организацию медицинского наблюдения за ними в течение 14 дней в условиях обсерватора (при отсутствии признаков ОРВИ) либо в инфекционном отделении больницы при наличии признаков заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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