2020-05-07T14:27:50+03:00
Общество

Кузбасс будет переходить на экологичное теплоснабжение

Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасс будет переходить на экологичное теплоснабжение. Фото: Пресс-служба АПККузбасс будет переходить на экологичное теплоснабжение. Фото: Пресс-служба АПК
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что регион начнет переходить на экологичное теплоснабжение. В частности, в рамках модернизации теплоснабжения Белова планируется закрыть шесть неэкологичных угольных котельных.

В дальнейшем, по словам губернатора, схожая модернизация теплоснабжения должна быть проведена в других городах.

Изношенные угольные котельные в Белове будут заменены новой системой централизованного теплоснабжения в рамках пилотного проекта федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры городов». На реализацию проекта будут направлены 934 миллиона рублей из федерального бюджета, более 1,7 миллиарда рублей вложат энергетики.

- В Белове закроем сразу шесть неэкологичных угольных котельных в центре города, переключим 35 тысяч потребителей на Беловскую ГРЭС. Это улучшит экологическую ситуацию и повысит качество бесперебойного теплоснабжения в муниципалитете. Проект уникальный и важный для Кузбасса, подобную идею необходимо реализовать и в Новокузнецке. Южной столице Кузбасса нужны серьезные проекты по снижению нагрузки на окружающую среду, в том числе и переход на экологичное теплоснабжение, - сказал Сергей Цивилев.

В рамках проекта в 2020 году начнется реконструкция двух турбин и вспомогательного оборудования Беловской ГРЭС и строительство участков тепломагистрали от электростанции до центра города протяженностью 12,4 километра. Завершить основные работы планируется к празднованию 300-летия Кузбасса в 2021 году, а полный ввод обновленной системы теплоснабжения города в эксплуатацию намечен на 2022 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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