7 Май 2020 2020-05-07T14:30:02+03:00

Бывшего главу Мариинска обвиняют в махинациях с землей и взяточничестве Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Перед судом предстанет бывший 61-летний глава Мариинска, которого обвиняют в махинациях с землей и взяточничестве. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела.

Как предварительно установлено, в 2016 году чиновник незаконно изменил вид разрешения на использование земельного участка. Участок должен был, согласно земельному законодательству, использоваться для строительства гостиничного комплекса, но был безвозмездно отдан в собственность местному жителю для строительства индивидуального жилого дома. Затем по документам было зафиксировано, что на этом земельном участке якобы был выстроен частный жилой дом, а фактически там был построен торгово-развлекательный комплекс площадью около 1,4 тысячи квадратных метров.

- Необходимо отметить, что строительство комплекса осуществлялось без контроля соответствующих надзирающих органов. В результате неправомерных действий главы участок стоимостью порядка трех миллионов рублей незаконно выбыл из собственности муниципалитета, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Кроме того, в феврале 2019 года обвиняемый получил от местного предпринимателя взятку в 10 тысяч рублей.

Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU