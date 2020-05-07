Вместо Турции – в деревню: эксперты РСХБ спрогнозировали влияние коронавируса на перспективы агротуризма

7 Май 2020 2020-05-07T14:14:53+03:00

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Согласно статистике, летом россияне совершают более 15 миллионов туристических поездок за границу. Однако в этом году, с учетом вызванных пандемией коронавируса существующих запретов, не позволяющих планировать отдых за рубежом, количество выезжающих может сократиться на 75 процентов. Это изменение обладает потенциалом увеличить поток внутреннего туризма на 10 млн поездок.

К традиционным видам туризма – пляжному и поездкам по достопримечательностям – добавится и сравнительно новый, но очень перспективный для России способ отдыха – аграрный туризм. Сейчас в селах и деревнях страны имеется 562 тысяч мест для размещения гостей. И возможность размещения в этом году вырастет, так как мест в удобно расположенных гостиницах станет больше из-за сокращения потока туристов-иностранцев. К тому же гостиницы и так заполнялись обычно не более чем на 80 процентов. Эти факторы позволят обеспечить дополнительными местами для отдыха не менее 1,5 миллиона человек.

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