Замгубернатора Андрей Панов провел заседание штаба по тушению отвала в Апанасе
Заместитель губернатора Андрей Панов провел заседание штаба по тушению отвала в Новокузнецком районе, возле поселка Апанас. Он сообщил, что проект первого из трех этапов работ полностью готов.
- Его задача - остудить нагрев, для этого отвал будут проливать водой и специальными антипирогенами, - сообщил он.
По словам Панова, важное место в проекте занимают работы по профилактике возникновения лесного пожара. На этой неделе будет готов противопожарный разрыв: под надзором проектировщиков вырубят деревья, вплотную подходящие к отвалу.
Проект второй части работ по ликвидации горящего отвала будет готов 29 мая. Третьим этапом станет рекультивация опасного участка.
ИСТОЧНИК KP.RU