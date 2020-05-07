7 Май 2020 2020-05-07T15:48:37+03:00

Замгубернатора Андрей Панов провел заседание штаба по тушению отвала в Апанасе. Фото: Андрей ПАНОВ/ Instagram

Он сообщил, что проект первого из этапов работ уже готов

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Заместитель губернатора Андрей Панов провел заседание штаба по тушению отвала в Новокузнецком районе, возле поселка Апанас. Он сообщил, что проект первого из трех этапов работ полностью готов.

- Его задача - остудить нагрев, для этого отвал будут проливать водой и специальными антипирогенами, - сообщил он.

По словам Панова, важное место в проекте занимают работы по профилактике возникновения лесного пожара. На этой неделе будет готов противопожарный разрыв: под надзором проектировщиков вырубят деревья, вплотную подходящие к отвалу.

Проект второй части работ по ликвидации горящего отвала будет готов 29 мая. Третьим этапом станет рекультивация опасного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU