Россельхозбанк выдал 394 миллиарда рублей аграриям с начала 2020 года
За три месяца 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК 394 миллиарда рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 12 процентов. Заемщиками стали свыше 400 предприятий сегмента крупного бизнеса и порядка 2,3 тысячи представителей малого и среднего бизнеса. Объем долгосрочных кредитов, выданных агропромышленному комплексу, составил 91 миллиард рублей, краткосрочных – 303 миллиарда рублей. Объем кредитования предприятий малого и микробизнеса вырос на 76 процентов. В рамках программы льготного кредитования в 2020 году клиенты уже получили более 84 миллиардов рублей.
Россельхозбанк в Кузбассе выдал заемщикам АПК 280 миллионов рублей. Объем долгосрочных кредитов, выданных агропромышленному комплексу, составил 7,9 миллиона рублей, краткосрочных – 272,1 миллиона рублей. Объем кредитования предприятий малого и микробизнеса вырос на 43 процента. В рамках программы льготного кредитования в 2020 году клиенты уже получили более 165,6 миллиона рублей.
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