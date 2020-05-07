Россельхозбанк выдал 394 миллиарда рублей аграриям с начала 2020 года

7 Май 2020 2020-05-07T15:03:04+03:00

Кредитные средства использовались на пополнение оборотных средств, на строительство и модернизацию овощехранилищ и животноводческих комплексов, а также на приобретение сельскохозяйственной техники и животных

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За три месяца 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК 394 миллиарда рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 12 процентов. Заемщиками стали свыше 400 предприятий сегмента крупного бизнеса и порядка 2,3 тысячи представителей малого и среднего бизнеса. Объем долгосрочных кредитов, выданных агропромышленному комплексу, составил 91 миллиард рублей, краткосрочных – 303 миллиарда рублей. Объем кредитования предприятий малого и микробизнеса вырос на 76 процентов. В рамках программы льготного кредитования в 2020 году клиенты уже получили более 84 миллиардов рублей.

Россельхозбанк в Кузбассе выдал заемщикам АПК 280 миллионов рублей. Объем долгосрочных кредитов, выданных агропромышленному комплексу, составил 7,9 миллиона рублей, краткосрочных – 272,1 миллиона рублей. Объем кредитования предприятий малого и микробизнеса вырос на 43 процента. В рамках программы льготного кредитования в 2020 году клиенты уже получили более 165,6 миллиона рублей.

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