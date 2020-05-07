7 Май 2020 2020-05-07T15:50:53+03:00

Почти тысячу тонн асфальта уложили в Кемерове на проспекте Молодежном. Фото: Администрация Кемерово

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В Кемерове, на проспекте Молодежном, дорожники уложили почти тысячу тонн асфальта. На магистрали продолжается ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сейчас подрядчик делает устройство выравнивающего слоя асфальтобетона на подготовленную поверхность. Ранее фрезой было снято более 30 тысяч квадратных метров старого асфальта.

В ходе ремонта также будут обновлены бортовые камни. Уже демонтировано 400 погонных метров старого бордюра.

- На прошлой неделе стартовали ремонтные работы на важнейшей транспортной артерии микрорайона ФПК - проспекте Молодежном. В программу реновации вошел участок от улицы Тухачевского до здания 15/1 на проспекте Молодежном, - напомнили в администрации города. - Протяженность объекта составляет 1,35 километра. Эта дорога соединяет Центральный, Ленинский и Заводский районы.

В общей сложности в этом году в Кемеровской агломерации будет отремонтировано 35,53 километра дорог, в том числе 11,62 километра региональных дорог, 2,45 километра в Кемеровском районе и 21,49 километра в Кемерове.

ИСТОЧНИК KP.RU