2020-05-07T15:40:11+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ удваивает медработникам бонусы по программе «Урожай»

Россельхозбанк объявляет о запуске специальной акции «Двойное здоровье!» для сотрудников медучреждений
Яков КРЫМСКИЙ
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Медицинские работники - держатели дебетовых карт РСХБ смогут получать бонусные баллы Программы лояльности «Урожай» в повышенном размере – 3 бонусных балла за каждые потраченные 100 рублей по операциям оплаты товаров и услуг.

Повышенные бонусы начисляются по картам, которые обслуживаются на тарифных планах «Зарплатный», «Зарплатный 5+», «Зарплатный Максимум», «Зарплатный МИР», «Зарплатный МИР 5+» и «Зарплатный Статус.

«В РСХБ высоко оценивают вклад, который врачи и медицинский персонал ежедневно вносят в борьбу с пандемией коронавируса. Мы запустили акцию с повышенным начислением бонусов в знак признательности и благодарности медработникам за их нелегкий труд», — прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

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