РСХБ удваивает медработникам бонусы по программе «Урожай»

7 Май 2020 2020-05-07T15:40:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Медицинские работники - держатели дебетовых карт РСХБ смогут получать бонусные баллы Программы лояльности «Урожай» в повышенном размере – 3 бонусных балла за каждые потраченные 100 рублей по операциям оплаты товаров и услуг.

Повышенные бонусы начисляются по картам, которые обслуживаются на тарифных планах «Зарплатный», «Зарплатный 5+», «Зарплатный Максимум», «Зарплатный МИР», «Зарплатный МИР 5+» и «Зарплатный Статус.

«В РСХБ высоко оценивают вклад, который врачи и медицинский персонал ежедневно вносят в борьбу с пандемией коронавируса. Мы запустили акцию с повышенным начислением бонусов в знак признательности и благодарности медработникам за их нелегкий труд», — прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.