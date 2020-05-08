2020-05-08T06:32:10+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса погибла после похода в кафе

Женщина отправилась туда отдыхать без своего друга, а он на это обиделся
Екатерина РОМАНОВА
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Жительница Кузбасса погибла после похода в кафеЖительница Кузбасса погибла после похода в кафеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Обычный поход в кафе стал началом в цепочке трагических событий. Жительница Юрги решила отдохнуть без своего сожителя, и это его взбесило.

В июле 2019 года одна из жительниц Юрги отправилась в кафе. При этом своего сожителя она не стала ставить в известность. Когда 34-летний мужчина узнал о том, что подруга отдыхает без него, то очень разозлился. Он приехал в кафе, забрал ее оттуда и привез домой. А потом решил «проучить» и начал ее избивать.

- От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - После этого осужденный сам пошел в правоохранительные органы и рассказал о совершенном им преступлении.

Со следствием кузбассовец сотрудничал, вину признал. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти, кузбассовцу назначено наказание: девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Для мужчины это уже не первый срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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