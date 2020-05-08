5600 кемеровчан пополнили сайт «Бессмертного полка России»

8 Май 2020 2020-05-08T06:36:19+03:00

В этом году акция проходит в режиме онлайн

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Сайт «Бессмертного полка» пополнили уже 5,6 тысячи жителей Кемерова. В этом году из-за коронавируса акция проходит в режиме онлайн.

На сайт «Бессмертного полка России» 2020.polkrf.ru фотографии и данные о своих героях загружают сотрудники предприятий, учреждений, активисты-общественники.

Напомним, что в этом году Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» разработало проект «Бессмертный полк - онлайн», который заменит традиционное шествие, перенесенное на более поздний срок из-за коронавируса.

Онлайн-шествие состоится на сайте «Бессмертного полка России» и партнеров проекта в День Победы, 9 мая. Кроме того, трансляция запланирована на площадках онлайн-кинотеатров, ТВ, в социальных сетях.

- Для тех, кому необходима помощь для участия в проекте, работает горячая линия: 8-800-201-9450, - сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU