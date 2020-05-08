2020-05-08T06:38:12+03:00
Общество

Огромные надписи из деревьев появились в двух территориях Кузбасса

Они высажены в честь 75-летия Победы
Мария КОЛОСОВА
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Огромные надписи из деревьев появились в двух территориях Кузбасса. Фото: Департамент лесного комплекса КузбассаОгромные надписи из деревьев появились в двух территориях Кузбасса. Фото: Департамент лесного комплекса Кузбасса
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Огромные надписи из деревьев появились в двух территориях Кузбасса - Гурьевском и Тяжинском муниципальных округах. Они высажены в рамках празднования 75-летия Победы.

Как рассказали в департаменте лесного комплекса Кузбасса, в рамках международной акции «Сад памяти» возле села Преображенка Тяжинского муниципального округа появилась масштабная надпись из деревьев - геоглиф - «Спасибо за Победу». Для создания надписи размером 50x100 метров использовали 3550 саженцев сосны. Также на месте посадки установлен памятный информационный стенд.

А в Гурьевском районе для надписи деревьями «75 лет Победы» использовали 1413 крупномерных сосен.

Напомним, что акция «Сад памяти», во время которой должны высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне для предотвращения коронавирусной инфекции проводится в новом онлайн-формате #СадПамятиДома. Каждый желающий может высадить дерево возле своего дома, на дачном или садовом участке и посвятить его своему родственнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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