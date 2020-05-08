8 Май 2020 2020-05-08T07:41:35+03:00

В Юрге появится школа с военно-патриотическим уклоном Фото: Олег УКЛАДОВ

Учиться в ней будут преимущественно дети военнослужащих

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В Юрге в 2021 году планируется построить школу с военно-патриотическим уклоном. В ней будут обучаться преимущественно дети военнослужащих, а также семей из ближайших к военному городку домов.

Школа будет построена в рамках нацпроекта «Образование». Строительно-монтажные работы должны начаться во втором квартале 2020 года. Школа будет трехэтажной, общей площадью 17,1 тысячи квадратных метров.

- У школы предполагается военно-патриотическое направление, образовательная организация будет сотрудничать с Юргинским военным гарнизоном, обучающиеся смогут получать в школе дополнительное образование, - сообщили в министерстве образования и науки Кузбасса.

Помимо учебных классов в школе будут спортивные блоки для начальной и средней школы, медицинский блок, столовая, библиотека-медиатека, актовый зал и арт-модуль.

На строительство школы выделено 734,7 миллиона рублей, большая часть средств - из федерального бюджета. Она рассчитана на 550 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU