К 75-летию Дня Победы РСХБ запускает кредитование от 7,5 процента годовых
Праздничное предложение от Россельхозбанка «За нами Победа!» дает возможность клиентам взять потребительский кредит по ставке от 7,5 процента годовых. Использовать кредитные средства, предоставленные Банком в рамках программы, можно на любые цели.
Специальные условия кредитования действуют по потребительским кредитам без обеспечения в сумме до 5 миллионов рублей со сроком кредитования свыше 1 года и до 7 лет.
Заявку на кредит по специальному предложению можно подать как при личном обращении в офис Банка, так и онлайн: на официальном сайте Банка в сети Интернет, в приложении Мобильный банк и в системе Интернет-Банк.
«Все мы гордимся событиями, которые 75 лет назад стали главными в жизни миллионов людей, и никогда не забудем подвиги тех, кто стоял на защите Родины. Специально к годовщине Дня Победы мы расширяем линейку банковских продуктов, чтобы все наши клиенты могли воспользоваться наиболее интересными предложениями и, возможно, сделать хороший подарок родным и близким. Новая кредитная программа предполагает привлекательные процентные ставки, гибкие условия по срокам и простоту оформления», – заявил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Олег Овсяницкий.
Воспользоваться предложением можно с 1 мая по 1 октября 2020 года включительно.
Более подробно с условиями кредита можно ознакомиться на официальном сайте Банка www.rshb.ru
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