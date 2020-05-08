К 75-летию Дня Победы РСХБ запускает кредитование от 7,5 процента годовых

8 Май 2020 2020-05-08T08:01:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Праздничное предложение от Россельхозбанка «За нами Победа!» дает возможность клиентам взять потребительский кредит по ставке от 7,5 процента годовых. Использовать кредитные средства, предоставленные Банком в рамках программы, можно на любые цели.

Специальные условия кредитования действуют по потребительским кредитам без обеспечения в сумме до 5 миллионов рублей со сроком кредитования свыше 1 года и до 7 лет.

Заявку на кредит по специальному предложению можно подать как при личном обращении в офис Банка, так и онлайн: на официальном сайте Банка в сети Интернет, в приложении Мобильный банк и в системе Интернет-Банк.

«Все мы гордимся событиями, которые 75 лет назад стали главными в жизни миллионов людей, и никогда не забудем подвиги тех, кто стоял на защите Родины. Специально к годовщине Дня Победы мы расширяем линейку банковских продуктов, чтобы все наши клиенты могли воспользоваться наиболее интересными предложениями и, возможно, сделать хороший подарок родным и близким. Новая кредитная программа предполагает привлекательные процентные ставки, гибкие условия по срокам и простоту оформления», – заявил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Олег Овсяницкий.

Воспользоваться предложением можно с 1 мая по 1 октября 2020 года включительно.

Более подробно с условиями кредита можно ознакомиться на официальном сайте Банка www.rshb.ru

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.