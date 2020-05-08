2020-05-08T09:00:26+03:00
Общество

В Кемерове Росгвардия провела парады под окнами ветеранов

Правоохранители прошли торжественным маршем и исполнили песни военных лет
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове Росгвардия провела парады под окнами ветеранов. Фото: Управление Росгвардии России по Кемеровской областиВ Кемерове Росгвардия провела парады под окнами ветеранов. Фото: Управление Росгвардии России по Кемеровской области
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В Кемерове в преддверии Дня Победы сотрудники Росгвардии провели парады под окнами ветеранов войны и тружеников тыла, которые в послевоенные годы проходили службу в войсках правопорядка. Представителей старшего поколения поздравили торжественным маршем и песнями военных лет.

- В канун великого праздника мы не могли не поздравить наших дорогих ветеранов. От всего личного состава Росгвардии Кузбасса желаю поколению фронтовиков и тружеников тыла крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия, - отметил начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области, генерал-майор Юрий Кель. Также он вручил виновникам торжества памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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