В Кемерове Росгвардия провела парады под окнами ветеранов

8 Май 2020 2020-05-08T09:00:26+03:00

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В Кемерове в преддверии Дня Победы сотрудники Росгвардии провели парады под окнами ветеранов войны и тружеников тыла, которые в послевоенные годы проходили службу в войсках правопорядка. Представителей старшего поколения поздравили торжественным маршем и песнями военных лет.

- В канун великого праздника мы не могли не поздравить наших дорогих ветеранов. От всего личного состава Росгвардии Кузбасса желаю поколению фронтовиков и тружеников тыла крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия, - отметил начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области, генерал-майор Юрий Кель. Также он вручил виновникам торжества памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU