В Кемерове Росгвардия провела парады под окнами ветеранов
В Кемерове в преддверии Дня Победы сотрудники Росгвардии провели парады под окнами ветеранов войны и тружеников тыла, которые в послевоенные годы проходили службу в войсках правопорядка. Представителей старшего поколения поздравили торжественным маршем и песнями военных лет.
- В канун великого праздника мы не могли не поздравить наших дорогих ветеранов. От всего личного состава Росгвардии Кузбасса желаю поколению фронтовиков и тружеников тыла крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия, - отметил начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области, генерал-майор Юрий Кель. Также он вручил виновникам торжества памятные подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU