2020-05-08T10:22:27+03:00
Общество

В Белове продуктовые наборы школьникам на дистанционном обучении выдавали с нарушениями

Это выявила прокурорская проверка
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Белове продуктовые наборы школьникам на дистанционном обучении выдавали с нарушениямиВ Белове продуктовые наборы школьникам на дистанционном обучении выдавали с нарушениямиФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Белове в ходе проверки были выявлены нарушения при выдаче продуктов детям, находящимся на дистанционном обучении. Об этом сообщает областная прокуратура.

Сведения о нарушениях появились в СМИ, после чего ведомством была проведена проверка с привлечением специалистов Роспотребнадзора. Факты подтвердились.

Как было установлено, директор одной из школ издал приказ о предоставлении детям из малообеспеченных многодетных семей и детям, находящимся под опекой, продуктовых наборов. Однако в их состав вошли замороженные полуфабрикаты промышленного производства и сливочное масло. СанПиН для питания школьников они не предусмотрены.

В связи с этим прокурор города Белово возбудил в отношении директора школы административное дело.

- Кроме того, прокурор внес директору школы и начальнику управления образования администрации Беловского городского округа представления и потребовал устранить нарушения закона, привлечь виновных к ответственности и принять меры к недопущению подобных нарушений впредь, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В каком возрасте больше всего заболевших коронавирусом в Кузбассе
В Кузбассе задержали 19 «черных» рыболовов
В Белове продуктовые наборы школьникам на дистанционном обучении выдавали с нарушениями
В Белове коронавирусом заразились врачи поликлиники
Коронавирус впервые выявлен в Крапивинском районе
В Кемерове Росгвардия провела парады под окнами ветеранов
Появились подробности о смерти пациентки с коронавирусом в Новокузнецке
К 75-летию Дня Победы РСХБ запускает кредитование от 7,5 процента годовых
В каких территориях Кузбасса выявлены новые случаи коронавируса
До 7357 человек снизилось число находящихся на обязательной изоляции
23 пациента в Кузбассе вылечились от коронавируса
Пятый пациент скончался от коронавируса в Кузбассе
Десять новых заболевших коронавирусом зафиксировано в Кузбассе 8 мая
В Юрге появится школа с военно-патриотическим уклоном
Огромные надписи из деревьев появились в двух территориях Кузбасса
5600 кемеровчан пополнили сайт «Бессмертного полка России»