8 Май 2020 2020-05-08T10:22:27+03:00

В Белове продуктовые наборы школьникам на дистанционном обучении выдавали с нарушениями Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Белове в ходе проверки были выявлены нарушения при выдаче продуктов детям, находящимся на дистанционном обучении. Об этом сообщает областная прокуратура.

Сведения о нарушениях появились в СМИ, после чего ведомством была проведена проверка с привлечением специалистов Роспотребнадзора. Факты подтвердились.

Как было установлено, директор одной из школ издал приказ о предоставлении детям из малообеспеченных многодетных семей и детям, находящимся под опекой, продуктовых наборов. Однако в их состав вошли замороженные полуфабрикаты промышленного производства и сливочное масло. СанПиН для питания школьников они не предусмотрены.

В связи с этим прокурор города Белово возбудил в отношении директора школы административное дело.

- Кроме того, прокурор внес директору школы и начальнику управления образования администрации Беловского городского округа представления и потребовал устранить нарушения закона, привлечь виновных к ответственности и принять меры к недопущению подобных нарушений впредь, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU