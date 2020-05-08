В Кузбассе задержали 19 «черных» рыболовов

8 Май 2020 2020-05-08T11:39:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе сотрудники транспортной полиции задержали 19 «черных» рыболовов. Нарушители вылавливали рыбу запрещенными способами.

На реках области продолжает действовать нерестовый запрет на добычу водных биоресурсов. С 11 апреля полицейские вместе с сотрудниками рыбоохраны провели 25 рейдов для выявления нарушителей.

В результате к административной ответственности привлечено 19 рыбаков, которые использовали незаконное орудие лова. Стражами порядка было изъято 840 метров сетей, два «паука», а также 127 особей рыбы на сумму свыше 79 тысяч рублей. За нарушение правил рыболовства предусмотрен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей.

Еще 16 человек парковали машины недопустимо близко к водоемам - менее чем в 200 метрах от берега. Максимальный штраф за это составляет 4,5 тысячи рублей.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что нерестовый запрет распространяется на все орудия лова. Исключение составляет рыбалка удочкой, спиннингом или фидером с берега без применения плавсредства с общим количеством крючков - не более двух штук у одного гражданина.

- Ограничения в полном объеме будут действовать до 25 мая, до 5 июня сохранится запрет на вылов хариуса и тайменя, - отметили в Кузбасском ЛУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU