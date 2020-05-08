2020-05-08T11:39:37+03:00
Общество

В Кузбассе задержали 19 «черных» рыболовов

Они рыбачили незаконным способом
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе задержали 19 «черных» рыболовов. Фото: Кузбасское ЛУ МВДВ Кузбассе задержали 19 «черных» рыболовов. Фото: Кузбасское ЛУ МВД
Изменить размер текста:

В Кузбассе сотрудники транспортной полиции задержали 19 «черных» рыболовов. Нарушители вылавливали рыбу запрещенными способами.

На реках области продолжает действовать нерестовый запрет на добычу водных биоресурсов. С 11 апреля полицейские вместе с сотрудниками рыбоохраны провели 25 рейдов для выявления нарушителей.

В результате к административной ответственности привлечено 19 рыбаков, которые использовали незаконное орудие лова. Стражами порядка было изъято 840 метров сетей, два «паука», а также 127 особей рыбы на сумму свыше 79 тысяч рублей. За нарушение правил рыболовства предусмотрен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей.

Еще 16 человек парковали машины недопустимо близко к водоемам - менее чем в 200 метрах от берега. Максимальный штраф за это составляет 4,5 тысячи рублей.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что нерестовый запрет распространяется на все орудия лова. Исключение составляет рыбалка удочкой, спиннингом или фидером с берега без применения плавсредства с общим количеством крючков - не более двух штук у одного гражданина.

- Ограничения в полном объеме будут действовать до 25 мая, до 5 июня сохранится запрет на вылов хариуса и тайменя, - отметили в Кузбасском ЛУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В каком возрасте больше всего заболевших коронавирусом в Кузбассе
В Кузбассе задержали 19 «черных» рыболовов
В Белове продуктовые наборы школьникам на дистанционном обучении выдавали с нарушениями
В Белове коронавирусом заразились врачи поликлиники
Коронавирус впервые выявлен в Крапивинском районе
В Кемерове Росгвардия провела парады под окнами ветеранов
Появились подробности о смерти пациентки с коронавирусом в Новокузнецке
К 75-летию Дня Победы РСХБ запускает кредитование от 7,5 процента годовых
В каких территориях Кузбасса выявлены новые случаи коронавируса
До 7357 человек снизилось число находящихся на обязательной изоляции
23 пациента в Кузбассе вылечились от коронавируса
Пятый пациент скончался от коронавируса в Кузбассе
Десять новых заболевших коронавирусом зафиксировано в Кузбассе 8 мая
В Юрге появится школа с военно-патриотическим уклоном
Огромные надписи из деревьев появились в двух территориях Кузбасса
5600 кемеровчан пополнили сайт «Бессмертного полка России»