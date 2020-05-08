2020-05-08T12:10:28+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк готов предложить клиентам лизинг

Уже в феврале заключена первая сделка лизинга
Яков КРЫМСКИЙ
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В группе компаний Россельхозбанка начала работу лизинговая компания ООО «РСХБ Лизинг». Уже в феврале заключена первая сделка лизинга. Планы и компетенции компании предполагают реализацию лизинговых проектов как в сельском хозяйстве, так и в других отраслях экономики. Таким образом, РСХБ Лизинг призван стать платформой, где клиенты смогут приобрести все, что им необходимо в лизинг: от техники и транспорта до оборудования различного назначения.

Лизинг – один из быстрорастущих сегментов в финансовой сфере. Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА» наибольшую долю в новом бизнесе в разрезе оборудования по итогам 2019 года имеют легковые автомобили, грузовой автотранспорт, а также железнодорожная техника.

В деятельности Россельхозбанка существенную долю занимает финансирование инвестиционных проектов в АПК и других реальных секторах экономики. Лизинг, как эффективный инвестиционный механизм, обладает высокой степенью защищенности, и создание лизинговой компании органично дополняет комплексную продуктовую линейку Банка.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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