На 9 Мая в Кузбассе ожидается +24 градуса

8 Май 2020 2020-05-08T14:42:55+03:00

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на 9 Мая в Кузбассе. В праздничный день будет жарко и без осадков.

В ночь на 9 Мая по региону прогнозируется +2… +7, местами - до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +19… +24. Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, днем усиливаясь до 14 метров. Ожидается небольшая облачность, осадков не будет.

В Кемерове ночью столбики термометров покажут +2… +4 градуса, днем потеплеет до +21…+23. В столице региона осадков также не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU