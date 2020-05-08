На 9 Мая в Кузбассе ожидается +24 градуса
Прогноз дали синоптики Кемеровского гидрометцентра
На 9 мая в Кузбассе ожидается +24 градусаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на 9 Мая в Кузбассе. В праздничный день будет жарко и без осадков.
В ночь на 9 Мая по региону прогнозируется +2… +7, местами - до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +19… +24. Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, днем усиливаясь до 14 метров. Ожидается небольшая облачность, осадков не будет.
В Кемерове ночью столбики термометров покажут +2… +4 градуса, днем потеплеет до +21…+23. В столице региона осадков также не прогнозируется.
ИСТОЧНИК KP.RU