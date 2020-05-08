В Тайге и Тяжинском районе сменились прокуроры

8 Май 2020 2020-05-08T13:51:43+03:00

Об этом сообщили в областном ведомстве

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В Тайге и Тяжинском районе назначены новые прокуроры. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Приказом генерального прокурора России 6 мая в двух территориях области назначены новые прокуроры.

В Тайге эту должность занял советник юстиции Евгений Шамарданов. Он окончил Новосибирский военный институт внутренних войск МВД России по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры работает с 2008 года в должностях помощника прокурора города Осинники, с 2012 года работал заместителем прокурора Осинников.

Евгений Шамарданов. Фото: прокуратура Кемеровской области

Прокурором Тяжинского района назначен младший советник юстиции Сергей Калашников. Он окончил государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный торгово-экономический университет» по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры работает с 2008 года в должностях помощника прокурора Мариинска, помощника прокурора Тяжинского района, помощника прокурора Кировского района города Кемерово, прокурора отдела прокуратуры области, с ноября 2017 года назначен на должность заместителя прокурора Тяжинского района.

Сергей Калашников. Фото: Прокуратура Кемеровской области

ИСТОЧНИК KP.RU