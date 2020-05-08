2020-05-08T14:54:08+03:00
Общество

Сергей Цивилев открыл в Новокузнецке сквер Трудовой доблести и боевой славы

Место отдыха построено по предложению ветеранов
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев открыл в Новокузнецке сквер трудовой доблести и боевой славы. Фото: Пресс-служба АПКСергей Цивилев открыл в Новокузнецке сквер трудовой доблести и боевой славы. Фото: Пресс-служба АПК
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев открыл в Новокузнецке сквер Трудовой доблести и боевой славы. Обустроить место отдыха предложили ветераны.

В Новокузнецке ветераны войны предложили направить средства, которые город получил год назад с присвоением звания «Город трудовой доблести и воинской славы», на обустройство нового сквера. И вот накануне 75-летия Победы он открыт.

В центре сквера Трудовой доблести и боевой славы установлена стела с изображениями наград, которые получил Новокузнецк в разные годы: знак «Город трудовой доблести и воинской славы», орден Трудового Красного Знамени и орден Октябрьской революции. Композицию дополняют архитектурные элементы, скамейки и фонари. Обустроены пешеходные дорожки, подготовлена площадка под цветник.

- Во время Великой Отечественной войны 64 тысячи новокузнечан воевали на фронтах. В городе были размещены и работали десятки эвакуированных заводов, госпиталей. Женщины массово спускались в забои, чтобы подменить ушедших на фронт мужчин и добывать для страны уголь. Новый сквер, современное комфортное общественное место, будет напоминать об этих событиях, о подвигах жителей Новокузнецка на фронте и в тылу, - сказал Сергей Цивилев после открытия сквера.

Вместе с волонтерами Новокузнецка Сергей Цивилев посадил в новом сквере молодые деревья в рамках акции «Сад памяти».

ИСТОЧНИК KP.RU

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