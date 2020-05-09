Новокузнецкий строительный техникум подготовят к проведению чемпионата Worldskills

9 Май 2020 2020-05-09T03:56:34+03:00

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Несмотря на коронавирус Кузбасс не отказывается от проведения крупных соревнований. Чемпионат WorldSkills Russia 2020 регион проведет, но в онлайн-формате – и для этого готовят основную площадку в Новокузнецком строительном техникуме.

-При помощи онлайн-трансляций будет налажена связь со всеми регионами России. В техникуме проведут капитальный ремонт, купят новую мебель и оборудование. Мы создадим в южной столице Кузбасса передовой центр профессионального образования, техникум станет базовой организацией подготовки специалистов для строительной отрасли», – сообщил Сергей Цивилев, посетивший техникум во время рабочей поездки в Новокузнецк в пятницу 8 мая.

В ходе капитального ремонта в техникуме заменят системы отопления и канализации, отреставрируют фасад и внутренние помещения, благоустроят прилегающую территорию. Аудитории оборудуют интерактивными панелями, компьютерами, акустическими системами, видеонаблюдением. Также будет закуплена современная мебель, которая позволит легко трансформировать учебные аудитории в коворкинги, конференц-зоны, или места для фриланс-работы. В техникуме появятся лаборатория фото- и видеосъемки, типография. Преобразятся актовый зал и библиотека.

ИСТОЧНИК KP.RU