Полицейские продолжают контролировать транспорт на границе Кузбасса из-за коронавируса
Кузбасские полицейские продолжают контролировать потоки транспорта из Кузбасса и обратно из-за ситуации с коронавирусом. Для этого на девяти участках дорог выставлены дежурные посты.
Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, правоохранители дежурят круглосуточно. Им помогают сотрудники Росгвардии, Роспотребнадзора и органов исполнительной власти.
В частности, инспекторы ГИБДД останавливают транспорт, въезжающий на территорию области, а работники Роспотебнадзора и территориальных органов власти выясняют маршрут и цель поездки, проводят с водителями и пассажирами профилактическую работу, а также выдают уведомления об обязательной двухнедельной самоизоляции всем гражданам, прибывающим в Кузбасс из других регионов.
ИСТОЧНИК KP.RU