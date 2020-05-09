2020-05-09T05:05:36+03:00
Общество

Полицейские продолжают контролировать транспорт на границе Кузбасса из-за коронавируса

Наряды дежурят на девяти участках дорог
Ирина АВТУШКО
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Полицейские продолжают контролировать транспорт на границе Кузбасса из-за коронавируса. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиПолицейские продолжают контролировать транспорт на границе Кузбасса из-за коронавируса. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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Кузбасские полицейские продолжают контролировать потоки транспорта из Кузбасса и обратно из-за ситуации с коронавирусом. Для этого на девяти участках дорог выставлены дежурные посты.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, правоохранители дежурят круглосуточно. Им помогают сотрудники Росгвардии, Роспотребнадзора и органов исполнительной власти.

В частности, инспекторы ГИБДД останавливают транспорт, въезжающий на территорию области, а работники Роспотебнадзора и территориальных органов власти выясняют маршрут и цель поездки, проводят с водителями и пассажирами профилактическую работу, а также выдают уведомления об обязательной двухнедельной самоизоляции всем гражданам, прибывающим в Кузбасс из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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