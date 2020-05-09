2020-05-09T05:59:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Главного врача кемеровской больницы накажут за приказ штрафовать сотрудников, заразившихся коронавирусом

Ситуацию прокомментировали в Минздраве области
Ирина АВТУШКО
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Главного врача кемеровской больницы накажут за приказ штрафовать сотрудников, заразившихся коронавирусомГлавного врача кемеровской больницы накажут за приказ штрафовать сотрудников, заразившихся коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду, 6 мая, главный врач кемеровской областной больницы имени Беляева выпустил приказ, согласно которому заразившиеся коронавирусом работники получат штраф или выговор. Ситуацию уже прокомментировали в региональном минздраве.

Случай министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин назвал совершенно недопустимым.

-Главный врач издал приказ, который касается сотрудников больницы, переведенных на удаленный режим работы. Подчеркну, не медицинских работников - они остаются на своих постах, а только сотрудников отдела кадров, бухгалтерии и других вспомогательных служб больницы. Как стало сегодня известно, в этом приказе был пункт о том, что если находясь в режиме дистанционной занятости сотрудник заболеет коронавирусной инфекцией, то против него могут приниматься дисциплинарные взыскания, такие как выговор или штраф. Я немедленно связался с главврачом, он пояснил, что пытался таким способом побудить коллектив соблюдать ограничительные меры и защитить сотрудников от опасной болезни.

Министр отметил, что, несмотря на мотив, приказ является превышением должностных полномочий. Он отметил, а руководитель медучреждения получит дисциплинарное взыскание.

- Работодатель не имеет права наказывать сотрудника за то, что тот заразился коронавирусом. Даже если человек пренебрегал ограничительными мерами или нарушил обязательную самоизоляцию, привлечь его к ответственности может только Роспотребнадзор и правоохранительные органы, но не начальник на работе, - подчеркнул Михаил Малин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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