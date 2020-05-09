2020-05-09T06:47:33+03:00
Общество

Парад Победы в Новокузнецке 9 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

В Новокузнецке проходит парад Победы, посвященный 9 мая
Мария КОЛОСОВА
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Парад Победы в Новокузнецке 9 мая 2020: прямая онлайн-трансляция. Фото: Сергей Кузнецов/ InstagramПарад Победы в Новокузнецке 9 мая 2020: прямая онлайн-трансляция. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram
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В Новокузнецке проходит парад Победы, посвященный празднованию 9 мая. Видео разместил в своем Instagram мэр города Сергей Кузнецов.

Из-за коронавируса в этом году празднование Дня Победы проходит в непривычном формате. Так, в Новокузнецке «Полуторка» с творческими «фронтовыми бригадами» заезжает во дворы, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Артисты исполняют военные песни, стихи, сценки фронтовой жизни и отрывки театральных постановок. Акция стартовала в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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