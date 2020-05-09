2020-05-09T10:38:59+03:00
Общество

В Кузбассе 10 мая ожидается жара до 28 градусов

Погода продолжает баловать жителей области
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе 10 мая ожидается жара до 28 градусовВ Кузбассе 10 мая ожидается жара до 28 градусовФото: Евгения ГУСЕВА
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В Кузбассе в воскресенье, 10 мая, ожидается жаркая погода. Синоптики Кемеровского гидрометцентра прогнозируют до 28 градусов тепла.

В ночь на воскресенье столбики термометра покажут +5…+10 градусов, местами +4…-1 градус. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. Будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метра в секунду, днем усиливаясь до 12 метров. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

В Кемерове ночью будет +5…+7 градусов тепла. Днем потеплеет до +25…+27 градусов. Осадков также не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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