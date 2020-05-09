2020-05-09T13:48:36+03:00
Общество

Сергей Цивилев лично поздравил ветерана войны во дворе дома

Губернатор принял участие в акции «Поем всем двором»
Мария КОЛОСОВА
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Сергей Цивилев лично поздравил ветерана войны во дворе дома. Фото: Сергей Цивилев/ InstagramСергей Цивилев лично поздравил ветерана войны во дворе дома. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram
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В День Победы губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял участие в акции «Поем всем двором». Праздник прошел в Рудничном районе города Кемерово.

Жители областного центра присоединились к всероссийской акции «Поем всем двором», она прошла во дворе по проспекту Шахтеров, 48. Здесь проживает ветеран Великой Отечественной войны Валентина Крамаренко. Поздравить Валентину Петровну приехал лично губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

-Дорогая Валентина Петровна, мы от всей души поздравляем вас с этим замечательным праздником. Спасибо вам за то, что вы сделали. Мы гордимся вами, любим и чтим, помни ваш подвиг и будем передавать память об этом подвиге нашим детям и внукам, - отметил губернатор.

В свою очередь ветеран, которая наблюдала за мини-парадом с балкона, пожелала всем присутствующим счастья и мирного неб, а также поблагодарила за заботу о представителях старшего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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