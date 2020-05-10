2020-05-10T05:57:54+03:00
Общество

В кузбасском заповеднике выходили необычную птицу

Для региона она привычная, но к специалистам поступила впервые
Мария КОЛОСОВА
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В кузбасском заповеднике выходили необычную птицу. Фото: "Кузнецкий Алатау"В кузбасском заповеднике выходили необычную птицу. Фото: "Кузнецкий Алатау"
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В заповеднике «Кузнецкий Алатау» сотрудникам пришлось выхаживать необычного для них питомца – чибиса. Птица хоть и обычная для наших краев, но к специалистам попала впервые.

Пернатое в центр реабилитации диких животных «Крылья» при заповеднике принесли местные жители. Сильных повреждений у чибиса не обнаружилось, поэтому, когда птичка отдохнула и поела, ее решили выпустить на волю. Это случилось буквально через несколько дней после того, как постоялец попал в заповедник.

Специалисты отмечают, что существование чибисов сильно зависит от

погодных условий. Например, холодные зимы с большим количеством осадков негативно влияют на их пищевые запасы. Этот вид часто принимает пищу в смешанных стаях, где можно встретить золотых ржанок и черноголовых чаек, последние часто их грабят, но обеспечивают определенную защиту от хищников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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