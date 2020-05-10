В кузбасском заповеднике выходили необычную птицу
В заповеднике «Кузнецкий Алатау» сотрудникам пришлось выхаживать необычного для них питомца – чибиса. Птица хоть и обычная для наших краев, но к специалистам попала впервые.
Пернатое в центр реабилитации диких животных «Крылья» при заповеднике принесли местные жители. Сильных повреждений у чибиса не обнаружилось, поэтому, когда птичка отдохнула и поела, ее решили выпустить на волю. Это случилось буквально через несколько дней после того, как постоялец попал в заповедник.
Специалисты отмечают, что существование чибисов сильно зависит от
погодных условий. Например, холодные зимы с большим количеством осадков негативно влияют на их пищевые запасы. Этот вид часто принимает пищу в смешанных стаях, где можно встретить золотых ржанок и черноголовых чаек, последние часто их грабят, но обеспечивают определенную защиту от хищников.
ИСТОЧНИК KP.RU