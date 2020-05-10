Автобус выгорел дотла на кузбасской трассе

10 Май 2020 2020-05-10T04:15:15+03:00

Инцидент произошел на дороге между Ленинском-Кузнецким и Прокопьевском

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В субботу, 9 мая, в Кузбассе произошло ЧП - на трассе 32К-2 между Ленинск-Кузнецком и Прокопьевском загорелся автобус. Транспортное средство было уничтожено полностью.

Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях. Причины, по которым загорелся автобус, неизвестны. Это предстоит выяснить оперативным службам.

Погибших или пострадавших в результате данного инцидента нет. При этом сообщается, что автобус был не рейсовым, а частным. Владелец купил его недавно, а в дороге замкнула проводка, и в результате произошел пожар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/778173" frameborder="0"></iframe> В Кемеровской области на трассе 32К-2 загорелся автобус.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, в сообщение о возгорании в частном автобусе поступило в 17.54 Пожар локализован в 18.57 и спустя минуту полностью ликвидирован.

-Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались четыре человека и одна единица техники, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU