2020-05-10T06:48:14+03:00
Общество

Рецидивист из Кузбасса за месяц совершил три ограбления

Он ограбил аптеку, комиссионку и свою знакомую
Екатерина РОМАНОВА
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Рецидивист из Кузбасса за месяц совершил три ограбленияРецидивист из Кузбасса за месяц совершил три ограбленияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Житель Ленинска-Кузнецкого в течение месяца совершил три преступления. Он решил поправить свое финансовое положение, занимаясь воровством и грабежом.

В марте 2020 года 32-летний житель Ленинска-Кузнецкого пришел в один из аптечных пунктов города. Он хотел попросить у своей бывшей сожительницы денег в долг, но той не оказалось на рабочем месте. Расстроившись из-за этого, мужчина пробрался в подсобное помещение аптеки и там похитил 1200 рублей из кассы. Когда сотрудница аптеки обнаружила пропажу, она обратилась за помощью в полицию.

Злоумышленника задержали, а позже выяснилось, что это – не единственное его преступление. Так, незадолго до этого мужчина похитил в комиссионном магазине телевизор стоимостью 4,5 тысячи рублей, причем прямо на глазах у работников магазина. А из квартиры своей матери злоумышленник вынес стиральную машинку и сдал ее комиссионный магазин. Женщина была против этого. Преступник же выручил за машинку лишь 4000 рублей

- В настоящее время собранные полицейскими материалы направлены на рассмотрение в суд. Согласно санкциям статьи обвинения, максимальная мера наказания составляет пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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