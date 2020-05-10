10 Май 2020 2020-05-10T07:17:21+03:00

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе увеличилось на 18 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

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Стало известно, сколько новых случаев заболевания коронавирусом выявили медики в Кузбассе за прошедшие сутки. Число заболевших увеличилось до 251 человек.

Как сообщает оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в Кузбассе выявлено 18 новых случаев. На сегодняшний день в общей сложности 183 больных коронавирусом получают лечение в инфекционных стационарах Кузбасса. Еще 7458 человек находятся в стационарах, обсерваторах и на домашней самоизоляции.

В целом же число заболевших коронавирусом с начала эпидемии достигло 251 человека. Из них 62 уже прошли курс лечения, выздоровели и выписаны из больницы. Еще шести пациентам врачи не смогли помочь: они скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU