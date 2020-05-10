2020-05-10T07:48:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи коронавируса выявили в пяти городах Кузбасса

Половина из новых заболевших живет в Новокузнецке
Екатерина РОМАНОВА
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Новые случаи коронавируса выявили в пяти городах КузбассаНовые случаи коронавируса выявили в пяти городах КузбассаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стали известно, в каких кузбасских городах обнаружили новых заболевших COVID-19. Как оказалось, ровно половина их них живет в одном и том же городе.

За минувшие сутки, по данным областного межведомственного штаба, в Кузбассе выявили еще 18 новых случаев заболевания коронавирусом. Девять из них – в Новокузнецке, три - в Белово. По два новых заболевших в Анжеро-Судженске, Кемерове и Осинниках. Всего же в Кузбассе на данный момент выявлен 251 заболевший коронавирусом. Из них 62 человека выздоровели,а шестеро – скончались.

Таким образом, на утро 10 мая в Новокузнецке 87 подтвержденных случаев COVID-10, в Кемерове – 38, в Краснобродском 30, в Анжеро-Судженске 23, а в Белове – 11. В Калтане и Осинниках по девять и семь заболевших соответственно, в Прокопьевске – шестеро, а в остальных городах и территориях от одного до пяти случаев.

На утро 10 мая карта распространения коронавируса в Кузбассе выглядит так:

Новокузнецк - 87 человек, 4 выздоровели, 3 умерли;

Кемерово - 38 человек, 11 выздоровели;

Краснобродский - 30 человек, 7 выздоровели, 2 умерли;

Анжеро-Судженск - 23 человека;

Белово - 11 человек;

Калтан – 9 человек, 1 умер.

Осинники - 7 человек;

Прокопьевск - 6 человек;

Прокопьевский район - 5 человек, 1 выздоровел;

Тяжинский - 4 человека;

Новокузнецкий район - 4 человека;

Юрга - 4 человека;

Междуреченск - 3 человека, 1 выздоровел;

Мыски - 3 человека, 1 выздоровел;

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 3 человека, 1 выздоровел;

Ленинск-Кузнецкий – 2 человека;

Мариинский район - 2 человека, 1 выздоровел;

Полысаево - 2 человека;

Киселевск – 2 человека;

Промышленновский район – 2 человек;

Топки - 1 человек, 1 выздоровел;

Беловский район - 1 человек;

Крапивинский муниципальный округ – 1 человек;

Чебулинский муниципальный округ – 1 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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