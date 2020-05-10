2020-05-10T08:28:59+03:00
Происшествия

Пожар в центре Кемерова попал на видео

ЧП произошло утром 10 мая
Екатерина РОМАНОВА
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Пожар в центре Кемерова попал на видео. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"Пожар в центре Кемерова попал на видео. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"
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Густое облако черного дыма привлекло внимание жителей города Кемерово утром 10 мая. Как оказалось, пожар случился на улице Ноградской в строящемся здании.

Утром 10 мая кемеровчане обратили внимание на густое облако дыма. Оно поднималось с территории строящегося здания на улице Ноградской. Очевидцы тут же вызвали пожарных. Одновременно с этим очевидцы выложили и кадры видео, снятого на месте ЧП, в одной из групп социальных сетей. Позже выяснилось, что пожар начался на втором этаже строящегося здания: здесь горел утеплитель, из-за которого и был густой дым. В общей сложности площадь пожара составила 20 квадратных метров.

- На данный момент пожар ликвидирован, пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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