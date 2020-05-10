2020-05-10T09:59:13+03:00
Происшествия

Кемеровчанин установил приложение на телефон и лишился 300 тысяч рублей

Сейчас в деталях случившегося разбираются сотрудники полиции
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчанин установил приложение на телефон и лишился 300 тысяч рублейКемеровчанин установил приложение на телефон и лишился 300 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Доверчивость и желание обезопасить свои сбережения печально закончились для жителя Кемерова. мужчина доверился незнакомцу и потерял все.

52-летнему кемеровчанину позвонил незнакомец. Он представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются списать с его счетов деньги. Также он сообщил, что в этот раз службе безопасности удалось спасти сбережения, однако в будущем мошенники могут вновь попытаться украсть деньги. Чтобы этого не произошло, нужно установить специальное приложение. Мужчина согласился сделать это, а потом обнаружил, что с его счета похитили порядка 300 тысяч рублей. Лишь после этого кемеровчанин понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

- В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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