10 Май 2020 2020-05-10T10:57:27+03:00

От -2 до +29 градусов ожидается в кузбассе 11 мая Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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Последний из череды майских выходных день обещает быть жарким. Синоптики прогнозируют температуру в +29 градусов.

Вот и завершается череда праздничных майских выходных. В последний из них днем будет жарко, а вот ночью возможны заморозки. Так, в ночь на 11 мая ожидается +7…+12 градусов тепла. Местами возможны заморозки до -2. Утром ожидаются туманы и дамки. В Кемерове синоптики прогнозируют +7…+12.

А вот день будет по-настоящему жарким. Воздух прогреется до +24…+29 градусов, возможна небольшая облачность, а вот осадков не ожидается. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами – до 12 метров в секунду.

В Кемерове осадков также не ожидается, а воздух прогреется до +25…+27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU