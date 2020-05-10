2020-05-10T12:27:57+03:00
Общество

Кузбассовцы помогли 94-летнему ветерану получить российское гражданство

В самые короткие сроки сотрудники полиции собрали все необходимые документы
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовцы помогли 94-летнему ветерану получить российское гражданство. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.Кузбассовцы помогли 94-летнему ветерану получить российское гражданство. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Ветеран Великой Отечественной Войны Георгий Цикунов переехал из Казахстана в Россию. Для того, чтобы он смог получить российское гражданство в упрощенном порядке ему на помощь сотрудники кузбасской полиции.

94-летний Георгий Цикунов в далеких 1941-1945 годах работал в тылу. Его труд был высоко оценен: ветеран награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». долгое время он проживал в Казахстане, а потом перебрался в Кузбасс. Вот только получить гражданство у него не получалось: документы, подтверждавшие проживание в СССР и право на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, оказались утрачены. Чтобы их восстановить, нужно было время.

- Сотрудники полиции в кратчайшие сроки собрали свидетельства того, что ветеран действительно проживал на территории бывшего СССР, является тружеником тыла и награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кузбассовцы помогли 94-летнему ветерану получить российское гражданство. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кузбассовцы помогли 94-летнему ветерану получить российское гражданство. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники подразделения по вопросам миграции Главного управления МВД России по Кемеровской области в кратчайшие сроки собрали все необходимые документы и меньше, чем через месяц после обращения Георгий Парфирович Цикунов стал гражданином России.

- Вы исполнили мою мечту, это для меня большая радость, – поблагодарил стражей порядка ветеран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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