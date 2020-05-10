Кузбассовец заплатит штраф за оставленный автомобиль

10 Май 2020 2020-05-10T13:44:29+03:00

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Неумение или нежелание правильно парковать автомобиль довело одного из жителей Кузбасса до административного штрафа.

Водитель автомобиль Lexus посчитал, что он может парковать свой автомобиль, где ему удобно. Например, прямо во дворе жилого дома на проспекте Комсомольском в Кемерове.Он оставил машину на тротуаре, отделенном от проезжей части бордюрным камнем. Однако пешеходам не понравилось такое поведение автомобилиста, и они решили отстаивать свое право на безопасное передвижение. Они сфотографировали неправильно припаркованную машину и отправили снимок в раздел «Мобильный патруль» на «Правоохранительный портал Кузбасса».

Стражи порядка установили личность владельца машины и составили в отношении него протокол о нарушении правил остановки или стоянки транспортных средств.

- В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 1 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU